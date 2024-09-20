АТБ повысил ставки по вкладу «Ключевой» до 24,5%

С 16 сентября Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил ставки по вкладу «Ключевой» Теперь максимальная доходность с учётом капитализации составляет 24,5%.

«Ключевой» – вклад с переменной процентной ставкой, зависящей от ключевой ставки Банка России. Итоговая ставка по вкладу рассчитывается как разница между значением ключевой ставки ЦБ и фиксированным значением (0,5%). Вложить сбережения можно на сроки 182 дня, 367 дней, 731 день и 1098 дней. Сумма открытия – от 50 000 рублей с возможностью пополнения. Объём средств на вкладе, минимальная и максимальная суммы пополнения не ограничены. Досрочный возврат вклада или его части без изменения условий о размере процентной ставки не предусмотрен.

Вклад с новыми ставками уже доступен для открытия в офисах АТБ. Для клиентов, ранее оформивших вклад «Ключевой», ставка будет повышена автоматически.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации. Узнать больше о вкладе «Ключевой», а также рассчитать его доходность можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).