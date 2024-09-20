АТБ расширил категории повышенного кэшбэка

Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил количество бонусных категорий до 20 в программах лояльности для держателей дебетовых, кредитных и премиальных карт.

Максимальный кэшбэк составляет 10% по дебетовым зарплатным картам, 7% по дебетовым и кредитным картам, а также с 1 октября – 7% по картам, выпущенным в рамках программы банковских услуг «Статус».

Теперь в список категорий увеличенного кэшбэка входят: шопинг, маркетплейсы, АЗС, супермаркеты, цветы, книги и канцтовары, авиабилеты и другие. Полный перечень для каждой программы лояльности – на сайте.

Подключить категорию для повышенного кэшбэка на следующий месяц возможно в течение текущего месяца. Список ежемесячно меняется и становится доступным для выбора в личном кабинете лояльности «Кэшбэк и бонусы» мобильного приложения АТБ банк в начале каждого месяца, но не позднее 25 числа. На выбор доступна одна любимая категория. Начисление бонусов производится в виде баллов, которые конвертируются в рубли по курсу 1 к 1.

Получить более детальную информацию можно в отделениях АТБ или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).