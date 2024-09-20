Альфа-Банк впервые выпустил ЦФА в юанях

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» выпустило на платформе А-Токен цифровые финансовые активы (ЦФА) с номиналом в юанях, доходностью 13% годовых.

Стоимость ЦФА — 100 юаней по курсу ЦБ на дату начала размещения, погашение через год. Инвесторы будут ежемесячно получать доход в юанях по ставке 13% годовых — это значительно выше, чем по обычным депозитам в китайской валюте. Купон выплачивается каждый месяц. Выпуск рассчитан на квалифицированных инвесторов. Заявки принимаются до 23 сентября.

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» — одно из крупнейших химических предприятий и единственный производитель фторированных продуктов в РФ.

Входит в крупный химический холдинг АО «ГалоПолимер». Он занимает 5% мирового и 80% российского рынка фторполимерной продукции.

Ассортимент производимой продукции насчитывает до 200 номенклатурных единиц. Производимая продукция используется в авиационной и космической промышленности, машиностроении, электронике, нефтегазовой и химической промышленности, в медицине и пр. Финансовые показатели холдинга стабильно растут. В 2020–2023 годах выручка ежегодно прибавляла в среднем 7,9% и по итогам 2023 года достигла 18 млрд рублей. А прибыль в этот же период выросла в 34 раза — до 2,9 млрд.

Рынок цифровых активов в ближайшие годы вырастет в России как минимум в пять раз и достигнет триллиона рублей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на экспертов, которые участвовали в форуме АКРА "Цифровые финансы: новая экономическая реальность". Особенно заметно российский рынок ЦФА расширился в 2024 году. По данным АКРА, совокупная номинальная стоимость цифровых финансовых активов за последние восемь месяцев показала почти четырехкратный рост - с 60 до 217 млрд руб. Это небольшая цифра по сравнению с рынком обычных ценных бумаг, но бизнес и власти видят у ЦФА большое будущее.

"По нашим прогнозам объем новых выпусков ЦФА достигнет 1 трлн руб. к 2027 году. Совокупный объем в 2025 году ожидается в 600-700 млрд руб.", - говорит руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров.