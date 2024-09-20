Альфа-Банк и RB.RU выведут образование для предпринимателей на новый уровень

В рамках сотрудничества Альфа-Банк и бизнес-издание RB.RU будут развивать образовательные проекты для предпринимателей.

Альфа-Банк совместно с RB.RU запустил бесплатную образовательную платформу «Курс» для предпринимателей еще в феврале. Дополнительные инвестиции помогут вывести предпринимательское образование на новый уровень.

Платформа «Курс» помогает российским предпринимателям найти ответы на главные вопросы в бизнесе: как создать и развивать бизнес, где искать новые источники дохода и финансирование, как грамотно вести бухгалтерию и найти первых сотрудников.

При разработке курсов основатели платформы опираются на опыт предпринимателей и отталкиваются от реальных потребностей, делая материалы максимально прикладными. У пользователей платформы всегда есть возможность задать любой вопрос экспертам Альфа-Банка, которые бесплатно делятся своей экспертизой.

«Малый бизнес в стране — давно уже не малый, и мы целенаправленно работаем с предпринимателями — помогаем развиваться их бизнесу. Мы проводим масштабный нетверкинг Альфа Конфа по всей стране, запустили «Фонд немалого бизнеса», помогаем предпринимателям быть услышанными, оплачивая им рекламные кампании. Поддержка медиа для предпринимателей и запуск большой образовательной программы — еще один стратегический шаг в данном направлении», — поделился Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

«Запуская платформу «Курс» совместно с Альфа-Банком, мы понимали, что работаем над полезным продуктом для схожих аудиторий. Это подтвердил интерес наших читателей. Мы уже расширяем присутствие «Курса» на RB.RU, а теперь сможем развивать и предлагать новые сервисы. Такое партнёрство несёт новые возможности для обеих сторон», — подтвердила Эльза Егорова, CEO RB.RU.