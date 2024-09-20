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Автокредит Ингосстрах Банка в топ-5 лучших по версии «Выберу.ру»

Эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» подвели итоги сентября и назвали лучшие автокредиты для покупки нового автомобиля. Всего в шорт-лист попали 20 наиболее выгодных банковских продуктов. Кредитное предложение Ингосстрах Банка заняло 5-ю позицию в рейтинге лучших предложений.

Среди преимуществ программы автокредитования Ингосстрах Банка портал «Выберу.ру» отметил высокую максимальную сумму – до 8 млн ₽, комфортный срок – до 7 лет, отсутствие необходимости подтверждать доход, первый взнос от 10% и ставку от 15,5% годовых.

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В ходе исследования автокредитов аналитики оценивали широкий перечень критериев: процентные ставки по кредитам, величину первоначального взноса, полную стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей, срок кредитования и максимальную сумму. Также учитывалась разница между минимальной и максимальной ставкой кредитования в тарифах банка. Дополнительно оценивалась значимости кредитной организации на финансовом рынке.

Автокредит в Ингосстрах Банке можно оформить на покупку нового или автомобиля с пробегом. Подробные условия – на сайте Ингосстрах Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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