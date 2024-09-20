Начисление 11 % годовых на остаток по счету: Солид Банк ввёл новую опцию для всех дебетовых карт

Солид Банк обновил тарифные планы дебетовых карт. Теперь по всем картам, выпущенным Солид Банком, доступно начисление 11% годовых на остаток денежных средств по карточному счету. Это позволит клиентам получать прибыль от такого простого действия, как хранение средств на карте.

– Новая опция стала доступна по всем картам, в том числе по картам с другими дополнительными возможностями. Рекомендуем присмотреться к картам: Молодежная, Моментальная, Солидная карта. Выбирайте по ссылке свою карту Солид Банка. И до получения дополнительной прибыли остается один шаг, – говорится в сообщении Солид Банка.

Оформить любую карту возможно в офисе Банка в 17 городах России: Альметьевск, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Елизово, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Северо-Курильск, Тула, Уфа, Хабаровск, Якутск.

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