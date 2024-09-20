С 1 ноября банки не смогут брать комиссии за переводы через СБП в пользу государства

Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов по таким платежам. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2024 года.

Речь идет об оплате услуг детских садов, а также секций, кружков, налогов, штрафов. В ЦБ подчеркнули, что банки не платят регулятору никаких комиссий за C2G-платежи.

«В настоящий момент в СБП уже реализована возможность проводить платежи в бюджет по начислениям. Например, для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем планируется расширить этот сервис, добавив опцию оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг», — говорится в сообщении.

Кроме этого, с 1 ноября лимит бесплатных переводов в размере 100 тыс. руб. в месяц распространится на операции с электронными кошельками. То есть в пределах этой суммы можно будет без комиссии «не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки».