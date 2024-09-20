Каждый четвертый заемщик покупает новостройку на стадии фундамента

Каждый четвертый заемщик в 2024 году покупал новостройку с готовностью до 20% (доля таких кредитов увеличилась по сравнению с тем же периодом 2023 г. на 4,6 п.п.). Кредиты на ранней стадии строительства оформлены в объеме около 35 млрд рублей. Как правило, эта фаза включает подготовку площадки, рытье котлована и заливку фундамента. Данные приводит банк ДОМ.РФ.

«Статистика подтверждает тренд последних лет на покупку квартир более ранней стадии стройготовности, линейка предложений по ним шире, а цена – ниже, обычно в процессе строительства стоимость 1 кв. м в среднем растет на 12-15% в год. С учетом перехода рынка на счета эскроу риск потери денежных средств сведен к минимуму, ведь застройщик получит доступ к ним после сдачи дома в эксплуатацию», – отметил руководитель ипотечных продуктов Банка ДОМ.РФ Игорь Руденко.

Ранее стало известно, что с отменой льготной ипотеки на первичном рынке динамика цен на «вторичке» стала превышать рост цен на новостройки: там за август «квадрат» вырос на 0,6%, а средний лот – на 0,4%.

«Ожидается, что тенденция продолжится и далее, ведь у новостроек нет больше козыря дешевой ипотеки, а цены на них выше. Покупатели все чаще отказываются от идеи купить строящееся жилье и обращают внимание на уже возведенные дома. Тем более что на «вторичке» можно приобрести квартиру уже с готовым ремонтом, в то время как на отделку новостройки нужно потратить немалые суммы», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».