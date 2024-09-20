Стартового капитала на открытие бизнеса нет у каждого пятого иркутянина

Только каждый четвертый горожанин хотел бы заняться предпринимательской деятельностью. Главные причины нежелания заниматься предпринимательством – отсутствие стартового капитала и недостаток знаний. Такие данные приводит SuperJob.

25% иркутян хотели бы открыть свой бизнес, 28% не рассматривают такую возможность. Основными преградами для открытия собственного дела, по словам респондентов, являются отсутствие стартового капитала (так ответил каждый пятый), недостаток знаний и низкая заинтересованность (по 13%). Каждый одиннадцатый указал, что предпочтет работу по найму, еще столько же отказываются от предпринимательства из-за боязни бюрократизма.

Мужчины чаще женщин рассказывали, что хотели бы иметь свое дело (28% против 22% соответственно).

Заинтересованность в открытии бизнеса выше у более молодых граждан: среди респондентов до 34 лет таких 30%, а среди тех, кому более 45 лет, – 16%.

Чем выше доход, тем чаще граждане рассматривают возможность стать предпринимателем: 29% опрошенных с доходом от 100 тыс. руб. хотят открыть свое дело, а среди тех, кто получает меньше, – только каждый пятый.

Среди представителей распространенных профессиональных групп в открытии своего дела чаще заинтересованы маркетологи (каждый второй), юристы (37%), снабженцы (31%), логисты, менеджеры по продажам, инженерно-технические работники и администраторы (по 25%). Менее остальных заинтересованы в подобной деятельности водители, охранники и медицинские сестры.

Наиболее популярные сферы для предпринимательства у респондентов, которые рассматривают возможность открыть свое дело, – торговля, производство и общественное питание, красота, медицина и образование, причем торговлю и бьюти-индустрию чаще называли женщины, а производственное направление – мужчины.