Доход по юаневым облигациям могут перевести в рубли

Эмитенты могут принять решения из-за дефицита ликвидности в китайской валюте и проблем с трансграничными платежами. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на мнение экспертов.

Денис Тулинов связывает потенциальный «переворот» расчетов по бондам из китайской в российскую валюту в первую очередь с доступностью юаневой ликвидности: крупные эмитенты таких бумаг уже «выгребли» ее с Мосбиржи в ситуации, когда приток юаней на рынок осложняется из-за санкций. В «Альфа-капитале» также ждут смены валюты расчетов по юаневым выпускам облигаций.

Портфельный управляющий УК Артем Привалов видит причину как в дефиците ликвидности, который напрямую влияет на стоимость их привлечения для корпораций, так и в сложностях при проведении платежей в китайской валюте через Мосбиржу – есть риск того, что юани просто не дойдут до адресата.

Напомним, что в августе объемы торгов юанем на Московской бирже достигли 2,2 трлн руб., превысив показатель предшествующего месяца на 16%. Вместе с тем на денежном рынке по-прежнему отмечается дефицит китайской валюты, что привело к росту ставок репо до 60% годовых.