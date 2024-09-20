Свой Банк принял участие в работе Scoring Day 2024

Свой Банк принял участие в XIII ежегодном форуме Scoring Day 2024, который прошел 19 сентября в Москве. Мероприятие, организованное Издательским домом «Регламент» и порталом Futurebanking, является ключевым событием для профессионалов в области анализа данных и оценки кредитных рисков.

На конференции собрались руководители и аналитики ведущих банков, специалисты по управлению рисками, представители крупнейших технологических компаний и поставщиков скоринговых решений. В этом году делегатами от Своего Банка выступили заместитель директора Департамента риск-менеджмента Наталья Капралова, руководитель Управления риск-аналитики Тимур Валинуров и риск-аналитик Милена Шафут.

В ходе конференции обсуждались новейшие разработки в области скоринга, клиентоцентричные подходы к оценке кредитных рисков, передовые модели для эффективного кредитования МСБ, вопросы оптимизации кредитных продуктов, методы противодействия фроду в условиях цифровизации.

«Форум оказался насыщенным и довольно полезным. Мы не только услышали много интересных дискуссий, но и смогли обсудить актуальные вопросы с коллегами из других компаний. Это ценная возможность для обмена опытом и внедрения новых практик в нашу работу», — прокомментировал Тимур Валинуров, руководитель Управления риск-аналитики Своего Банка.