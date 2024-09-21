65 тыс. пассажиров перевезено на КБЖД летом

Это на 6% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе КБЖД.

Большая часть пассажиров путешествовала по КБЖД в составе регулярных пригородных поездов «Нерпочка» и «Удобный». Туристические пригородные поезда «BAIKAL TRAIN» перевезли за четыре месяца более 27 тыс. человек, что на 10% больше, чем летом 2023 года.

Рост пассажиропотока относительного прошлого года также наблюдается в составе набирающего популярность туристического поезда «Байкальский экспресс», следующего из Иркутска по КБЖД. Напомним, он увеличился на 18%.