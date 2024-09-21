Отопление включат во всех домах Иркутской области к концу выходных

Иркутские энергетики выдерживает утвержденный график подачи тепла в соцобъекты и жилые дома города.
К концу выходных тепло будет подано во все магистральные сети, а значит в столице Приангарья не останется запитанных от Ново-Иркутской ТЭЦ домов без тепла. Напоминаем, что если дома после всех регламентированных сроков так и не стало тепло, нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или в ЕДДС муниципалитета.
Специалисты Ново-Иркутской ТЭЦ завершают развертывание отопительного сезона. За 21 и 22 число тепло будет подано во все магистральные сети. От теплоисточника зависят более 500 тысяч иркутян, а также более 100 соцобъектов.
На выходные запланировано подключение следующих территорий:
Свердловский округ:
- Затон, ул. Тургенева.
- Правобережный округ:
- мкр. Зеленый,
- территория от улицы Ямской до 1-й Советской и потребители в р-не площади Декабристов,
- ул. Декабрьских событий и от ул. Советской до Култукской.
Октябрьский округ:
- мкр. Солнечный,
- Байкальский,
- Нижняя Лисиха,
- улицы Ширямова,
- Можайского,
- Жигулевская,
- район Аэропорта.
Ленинский округ:
- частично мкр. Ново – Ленино,
- от 13-й до 19-го Советского переулка.
Сейчас ведется активная фаза перевода сетей на зимний режим, поэтому график в процессе может быть незначительно скорректирован.