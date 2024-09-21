Отопление включат во всех домах Иркутской области к концу выходных

Иркутские энергетики выдерживает утвержденный график подачи тепла в соцобъекты и жилые дома города.

К концу выходных тепло будет подано во все магистральные сети, а значит в столице Приангарья не останется запитанных от Ново-Иркутской ТЭЦ домов без тепла. Напоминаем, что если дома после всех регламентированных сроков так и не стало тепло, нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или в ЕДДС муниципалитета.

Специалисты Ново-Иркутской ТЭЦ завершают развертывание отопительного сезона. За 21 и 22 число тепло будет подано во все магистральные сети. От теплоисточника зависят более 500 тысяч иркутян, а также более 100 соцобъектов.

На выходные запланировано подключение следующих территорий:

Свердловский округ:

Затон, ул. Тургенева.

Правобережный округ:

мкр. Зеленый,

территория от улицы Ямской до 1-й Советской и потребители в р-не площади Декабристов,

ул. Декабрьских событий и от ул. Советской до Култукской.

Октябрьский округ:

мкр. Солнечный,

Байкальский,

Нижняя Лисиха,

улицы Ширямова,

Можайского,

Жигулевская,

район Аэропорта.

Ленинский округ:

частично мкр. Ново – Ленино,

от 13-й до 19-го Советского переулка.

Сейчас ведется активная фаза перевода сетей на зимний режим, поэтому график в процессе может быть незначительно скорректирован.