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Всё по плану. В Иркутске к концу выходных завершат подачу тепла в магистральные сети

Это означает, что в понедельник должно быть тепло во всех домах города.

Иркутские энергетики выдерживает утвержденный график подачи тепла в соцобъекты и жилые дома города. К концу выходных тепло будет подано во все магистральные сети, а значит в столице Приангарья не останется запитанных от Ново-Иркутской ТЭЦ домов без тепла. Напоминаем, что если дома после всех регламентированных сроков так и не стало тепло, нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или в ЕДДС муниципалитета.

Специалисты Ново-Иркутской ТЭЦ завершают развертывание отопительного сезона. За 21 и 22 число тепло будет подано во все магистральные сети. От теплоисточника зависят более 500 тысяч иркутян, а также более 100 соцобъектов.

На выходные запланировано подключение следующих территорий:

  • Свердловский округ: Затон, ул. Тургенева.
  • Правобережный округ: мкр. Зеленый, территория от улицы Ямской до 1-й Советской и потребители в р-не площади Декабристов, ул. Декабрьских событий и от ул. Советской до Култукской.
  • Октябрьский округ: мкр. Солнечный, Байкальский, Нижняя Лисиха, улицы Ширямова, Можайского, Жигулевская, район Аэропорта.
  • Ленинский округ: частично мкр. Ново – Ленино, от 13-й до 19-го Советского переулка.

Сейчас ведется активная фаза перевода сетей на зимний режим, поэтому график в процессе может быть незначительно скорректирован.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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