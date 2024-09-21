Ингосстрах Банк улучшил условия и расширил линейку эксклюзивного вклада «Инго Выгода»

С 19 сентября 2024 года Ингосстрах Банк расширил линейку предложений вклада «Инго Выгода», запущенного совместно с маркетплейсом «Банки.ру». Новые условия предлагают более гибкий подход к сроку вклада и к минимальной сумме депозита.

Максимальный доход по вкладу «Инго Выгода» составляет 19,1% годовых. Ставший популярным вклад на 6 месяцев дополнен новым продуктом со сроком 12 месяцев.

По вкладу «Инго Выгода» сроком на 3 месяца повышена доходность: новая ставка составляет 17,2% годовых.

Все вклады линейки «Инго Выгода» стали доступнее: минимальная сумма для открытия депозита понижена до 50 000 рублей.

Воспользоваться вкладом могут клиенты, которые последние 90 дней не имели вкладов или накопительных счетов в Ингосстрах Банке. Продукт предлагается без опций пополнения и снятия, с выплатой процентов в конце срока.

Дополнительную выгоду до 1% годовых от суммы срочных вкладов до 2 млн рублей можно получить при оформлении подписки «Инго Плюс». Выгода доступна при покупках по картам Ингосстрах Банка от 75 000 рублей в месяц и начисляется на бонусный счет программы лояльности.

Ознакомиться с подробными условиями вклада «Инго Выгода» можно на маркетплейсе «Банки.ру».

Справка о банке:

Ингосстрах Банк – универсальный коммерческий банк, основан в 1993 году.

Предлагает широкий набор банковских услуг розничным и корпоративным клиентам. Ингосстрах Банк имеет кредитные рейтинги A-(RU) от рейтингового агентства АКРА, «А-|ru|» от НРА и ruA- от «Эксперт РА».

Дополнительная информация на сайте www.ingobank.ru.