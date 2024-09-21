В Иркутской области определили победителя проекта «Мама-предприниматель»

Она получит два гранта на сумму 200 тысяч рублей.

В Приангарье подвели итоги регионального этапа проекта «Мама-предприниматель». Лучшим признан бизнес-проект Натальи Дубыниной «Разведение крупнорогатого скота молочного направления». Наталья – мама шестерых детей, жительница села Большежилкино Усольского района. Как победитель проекта она получит грант от Минэкономразвития России в размере 100 000 рублей. Дополнительный грант на сумму 100 000 рублей был вручен Наталье Трошкиной за проект «Этнопрограмма «Моя прародина» от Сбера, банка-партнера программы.

«Мама-предприниматель» – федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря ей женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал. Программа «Мама-предприниматель» инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой.

– В 2024 году на основе обратной связи от участниц мы приняли решение о развитии программы: расширится ее география с 63 до 70 регионов, реализуем ряд треков «Мама на селе», «Мама в туризме», «Мама-экспортер». Расширяется и партнёрский пул, – отметила Татьяна Илюшникова.

В Иркутской области региональный этап программы уже второй раз проводит Центр «Мой бизнес». В этом году в нем приняли участие 40 женщин, на итоговую защиту были представлены 23 проекта разной направленности: от сварочного цеха до воркшопа для начинающих предпринимателей. Участницы проекта шьют, варят свечи, узаконивают перепланировки жилья и многое другое.

– Одна из основных задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и Центра «Мой бизнес» – создание сплоченного предпринимательского сообщества, помощь в налаживании горизонтальных связей. У участниц программы «Мама-предприниматель» была возможность не только получить знания и навыки, но и познакомиться друг с другом, создать новые бизнес-проекты, – сказала директор регионального Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Во время пятидневного обучения участницы программы узнали об основах бизнес-планирования, разработке маркетингового плана и посетили две иркутские компании. Основной упор в обучении был сделан на доработку проектных идей для создания и развития своего дела.

– Решение участвовать в проекте я приняла буквально в последний день. Счастлива, что стала частью этой команды, получила очень много знаний, эмоций. Считаю, что всем нужно обязательно участвовать. Я стала на шаг ближе к своей мечте, – поделилась победитель проекта Наталья Дубынина.

Победитель регионального этапа программы может стать участником федерального этапа, в рамках которого его ждут дополнительные тренинги и шанс побороться за гранты на развитие бизнеса до 1 млн рублей.

Программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Организатор - Минэкономразвития России, оператор - АНО «Мой бизнес - мои возможности». Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.