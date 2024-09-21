Кобзев прокомментировал ситуацию в городе Байкальске

В начале недели жители Байкальска пожаловались на отсутствие тепла, а мэр города ввёл режим ЧС.

Глава региона Игорь Кобзев взял ситуацию в городе под личный контроль и направил туда министра ЖКХ и энергетики Анатолия Никитина, который встретился с жителями. Ранее они оставили жалобы на отсутствие отопления в их домах.

– Тепло на данный момент в квартирах есть, – подчеркнул в телеграм-канале Игорь Кобзев. – Но, как выяснилось, людей беспокоят – и давно – другие проблемы. А именно – затопленные подвалы из-за засора канализации, перебои с горячей водой, а также отсутствие у управляющей компании специалистов для устранения этих и других проблем. Вместе с жильцами коллеги обсудили возможность перехода в другую управляющую компанию. В рамках совещания с администрацией Байкальска, ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией обсудили все проблемные вопросы. Также проработали взаимодействие между структурами и организациями, которые несут ответственность за эксплуатацию тепловых и водопроводных сетей.



По мнению губернатора, ситуация в Байкальске – результат несвоевременного проведения гидравлических испытаний и обследования технического состояния сетей водоотвода и водоснабжения. Областные власти рекомендовали администрации муниципального образования ускорить и усилить ремонтные работы, а также наладить обратную связь с населением: жители должны знать куда звонить и куда обращаться при возникновении проблем.

– Ситуация в Байкальске остается на моём контроле и контроле областного Правительств, – заявил Игорь Кобзев.

Напомним, 16 сентября в городе Байкальске Иркутской области введен режим ЧС. Как сообщил мэр Владимир Темгеневский, режим ЧС введён в связи с тем, что УК «УЖКС» не могла подключить теплоснабжение и водоснабжение жилого фонда из-за отсутствия рабочего персонала.