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«Сила Сибири» выйдет на максимальную мощность с декабря 2024

Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) договорились о досрочном выводе суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень, говорится в сообщении российской компании.

Таким образом газопровод выйдет на проектную мощность в 38 млрд куб. м в год на месяц раньше. Согласно первоначальному графику наращивания поставок это предполагалось сделать с начала 2025 г.

«В соответствии с запросом китайских партнеров стороны согласовали дополнительные поставки в декабре 2024 г., — отмечено в пресс-релизе Газпрома. — Таким образом, будет обеспечен досрочный вывод суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на максимальный контрактный уровень».

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Напомним, между Газпромом и CNPC действует 30-летний договор купли-продажи газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири») в объеме 38 млрд куб. м газа в год. Торжественная церемония, посвященная началу первых в истории трубопроводных поставок российского газа в Китай, состоялась 2 декабря 2019 года. В феврале 2022 года подписан долгосрочный Договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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