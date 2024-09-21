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Владислава Бакальчука отпустили после задержания

Владислав Бакальчук вечером 20 сентября заявил в телеграм-канале, что с ним «все в порядке», и он находится дома. Муж Татьяны Бакальчук выразил уверенность, что «власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание». 19 сентября он был задержан по делу об убийстве после конфликта у офиса Wildberries, в котором погибли два человека.

Как сообщает РБК, в пятницу в Басманном суде рассматривались ходатайства следствия об аресте фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries. Суд арестовал 24 человека в пятницу, 20 сентября, еще шесть человек были заключены под стражу накануне, Большинство из арестованных уроженцы Чечни, а также приехавшие в столицу из Рязанской области.  

Напомним, перестрелка около офиса Wildberries в центре Москвы произошел 18 сентября. В результате погибли два человека, еще трое, включая двух полицейских, получили ранения, задержаны около 30 человек. 

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Конфликт супругов длится уже несколько месяцев, он начался после того, как в июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали СП — ООО «РВБ». Его учредителями стали ООО «Вайлдберриз» с 65% нового юрлица и ООО «Стинн» (владелец «Русс Аутдор») с 35%. Владислав Бакальчук, который владеет 1% ООО «Вайлдберриз», выступал против объединения компаний и утверждал, что Татьяна Бакальчук попала «под влияние братьев Мирзоян» (бенефициары Russ). Он пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Татьяна Бакальчук эту версию опровергла и подала на развод.  В сентябре Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB, пытаясь не допустить смены названия ООО «РВБ» — совместное предприятие Wildberries и Russ.

Эксперты указывали на несопоставимость масштабов бизнесов «Вайлдберриз» и «Русс Аутдор». Выручка ООО «Русс Аутдор» за прошлый год составила 27,9 млрд руб., выручка основного юрлица маркетплейса Wildberries ООО «Вайлдберриз» –  538,7 млрд руб. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Wildberries и рейдерский захват. Что это было?
Владислава Бакальчука отпустили после задержания
Владислава Бакальчука обвинили в трех уголовных преступлениях
«Как ты будешь смотреть в глаза нашим детям»: Татьяна Бакальчук прокомментировала стрельбу в офисе Wildberries
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