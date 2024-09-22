ХЕС: Роспотребнадзор предупредил о стремительном распространении нового штамма ковида

В России быстро распространяется новый вариант коронавируса ХЕС. Его симптомы схожи с предыдущими разновидностями вируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

XEC представляет собой новый подвариант SARS-CoV-2, созданный в результате рекомбинации двух ранее известных омикронов: FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3.

– Симптоматика XEC схожа с предыдущими вариантами и включает такие проявления, как лихорадка, боль в горле, кашель, утрата обоняния, снижение аппетита, мышечные боли, усталость, головная боль и насморк, – уточнили в Роспотребнадзоре.

ХЕС впервые обнаружили в Германии в июне 2024 года, после этого его выявили в ряде других стран. При этом самые ранние случаи заболевания подвидом зарегистрированы в Италии в мае. Ведомство отметило, что его специалисты следят за распространением нового подвида коронавируса. Гражданам также напомнили о важности соблюдения мер профилактики в период подъема заболеваемости.

За прошедшую неделю в России было выявлено свыше 32 тыс. случаев заражения коронавирусом. Это на 29,8% больше, чем неделей ранее.