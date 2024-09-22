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37% иркутян пойдут на работу с симптомами ОРВИ

4 из 10 работающих иркутян отправятся на службу даже с явными симптомами ОРВИ, показал опрос Superjob, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска, работающих на территории работодателя, и сотрудники на удаленке.

Мужчины чаще женщин будут игнорировать симптомы болезни (40% против 34% соответственно). Среди граждан в возрасте до 44 лет отправится на работу с температурой каждый второй, тогда как среди тех, кто старше, таких только 33%.

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Стимулировать болеть дома нужно прежде всего инженеров и руководителей всех уровней: даже с температурой они идут на работу и заражают всех вокруг. Среди тех, кто отправится на службу, несмотря на явные симптомы гриппа и ОРВИ, также много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.

Еще бо́льшие трудоголики — сотрудники на удаленке: 8 из 10 дистанционных работников будут продолжать работать, несмотря на температуру, кашель и насморк, и только 9% возьмут больничный.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о стремительном распространении нового штамма ковида ХЕС. Его симптомами являются лихорадка, боль в горле, кашель, утрата обоняния, снижение аппетита, мышечные боли, усталость, головная боль и насморк.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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