Мемориальный комплекс «Качугская Судоверфь» создают благодаря нацпроекту

Мемориальный комплекс «Качугская Судоверфь» появился в рабочем поселке Качуг благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Сегодня, 22 сентября, общественную территорию посетил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в район.

Превратить пустое пространство недалеко от въезда в поселок в мемориально-рекреационную зону было решено еще несколько лет назад. Проект разделили на этапы, и в 2022 году, благодаря полученным по нацпроекту федеральным и областным средствам, началась реализация. Площадку огородили, уложили 400 квадратных метров тротуарной плитки.

В прошлом году проект благоустройства мемориального комплекса вновь получил финансирование в рамках нацпроекта, это позволило в 2024 году установить стелу «Качугская судоверфь» и макет корабля, обустроить парковку, которой с удовольствием пользуются родители юных жителей Качуга – вблизи территории расположен детский сад. На благоустроенной площадке разместили также лавочки и информационные стенды, отражающие вехи развития Качугской Судоверфи – крупного производственного предприятия, работавшего на левом берегу реки Лены с 1933 по 1997 годы.

В следующем году благоустройство территории планируют продолжить.

– Сохранение памяти об истории родного края – важнейшая задача для воспитания будущих поколений и дань уважения тем, кто создавал эту историю, способствовал развитию территории. Сегодня каждый житель Качуга и гости поселка, просто прогуливаясь здесь, могут узнать чуть больше о славном прошлом этого района и его вкладе в развитие нашей страны. Подобные проекты связывают поколения, и их должно быть как можно больше, – отметил Игорь Кобзев.