Кобзев: Добывающие предприятия, работающие на территории Иркутской области, должны нести экологическую ответственность

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев находится с рабочим визитом в Жигаловском районе. Напомним, с запуском Ковыктинского газоконденсатного месторождения и активизацией производственной деятельности в Жигаловском районе Правительство Иркутской области совместно с ПАО «Газпром» реализует масштабную программу по созданию новых социальных объектов и коммунальной инфраструктуры.



В субботу, 21 сентября, глава региона принял участие в выпуске молоди хариуса в реку Лену. Мероприятие организовал филиал ООО «Газпром инвест» «Иркутск» в рамках реализации экологической программы ПАО «Газпром» и инвестиционного проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». В естественные условия обитания сегодня выпустили 15 тысяч мальков. Также участие в экологической акции приняли председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, представители Правительства региона, директор филиала ООО «Газпром инвест» «Иркутск» Павел Шкитин, мэр Жигаловского района Игорь Федоровский.

– Работаем большим составом Правительства в Жигаловском районе. Были рады принять участие в экологической акции. Считаю, компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых, должны нести экологическую ответственность и проводить восстанавливающие мероприятия, чтобы оставить будущим поколениям природные ресурсы, это наша общая ответственность. Кроме того, в рамках рабочего визита планируем посетить социальные и коммунальные объекты, строительные площадки, и главное – провести встречи с жителями. Мы видим, как в последние годы Жигаловский район активно развивается, хотел бы услышать оценку жителей, с учетом того, что здесь, на этой таежной территории, реализуется крупный инвестиционный проект, – рассказал Игорь Кобзев.

Как пояснил начальник отдела производственной безопасности и охраны окружающей среды филиала ООО «Газпром инвест» «Иркутск» Захар Тарбогоев, это уже четвертый выпуск молоди в водные объекты региона.



– ООО «Газпром инвест» взяло на себя обязательства ежегодно выполнять мероприятия по выпуску рыб в акваторию Иркутской области, первый выпуск молоди состоялся в 2022 году, тогда в Иркутское водохранилище было выпущено более 71,7 тысячи мальков хариуса. В 2023 году компания продолжила эту традицию выпуском личинок Байкальского эндемика – Байкальского омуля в реку Снежную, впадающую в озеро Байкал, было выпущено более 53,4 млн экземпляров и молоди ценной рыбы семейства осетровых – осетра байкальского в акваторию реки Селенга, основного притока озера Байкал, выпустили более 29,5 тысячи экземпляров, – рассказал Захар Тарбогоев.



Мальки хариуса, которых выпустили сегодня в реку Лену, были выращены на Бурдугузском рыбоводном заводе, расположенном в Иркутском районе. Отметим, всего в Иркутской области с 2011 года работают два рыбоводных завода, принадлежащих ООО «Байкальская рыба». Предприятие самостоятельно осуществляет отлов производителей, заготовку и инкубацию икры, выращивание и выпуск мальков в водоемы.



– Жигаловский район всегда был таежным сердцем Восточной Сибири, но в связи с тем, что жизнь развивается, растет и техногенное воздействие на природу. Поэтому такие мероприятия должны стать системными: важно и рыбу выпускать в наши водоемы, и восстановительные лесопосадки проводить, и другие природоохранные мероприятия. Газпром – это социально ответственный партнер, который подходит ко всем вопросам системно, – сообщил мэр Жигаловского района Игорь Федоровский.