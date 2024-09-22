Ремонт дороги на улице Подгорной в Качуге идет в соответствии с графиком

В рамках поездки в Качуг Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посмотрел, как идет ремонт дороги общего пользования местного значения на улице Подгорной. Ее протяженность – 1,5 км. Из областного и местного бюджетов в 2024 году на работы направили 40,9 млн рублей, общая стоимость объекта – порядка 150 млн рублей. Работы ведутся в рамках программы «Транспортный каркас».

Так как объект является переходящим, работы разделены на этапы. В текущем году выполнили устройство 16 из 17 металлических гофрированных труб. Для 17-й трубы необходимо перенести опору линии электропередач – для этого сейчас ведутся подготовительные работы. Также до конца этого года на данном участке завершат устройство земляного полотна и летнего водопровода.

На следующий год планируется выполнить устройство дорожной одежды, системы сброса воды с проезжей части, тротуаров, а также автомобильных остановок. В 2026 году установят искусственное освещение, работы по обустройству дороги завершат. Сейчас техническая готовность объекта составляет 40 %. Все работы ведутся согласно графику.

– В Качугском районе в программу «Транспортный каркас» включена 21 автомобильная дорога общего пользования местного значения, их общая протяженность составляет свыше 14,5 км. Услышал сегодня, что улица Подгорная имеет важное значение, она ведет к району перспективной застройки. Важно уделять особое внимание качеству проводимых работ, -- подчеркнул Игорь Кобзев.

В прошлом году в Качуге по этой программе отремонтировали два участка: это улица Иркутская (от пересечения с улицей Юбилейной до пересечения с улицей Лесной) и переулок Больничный (от пересечения с улицей Победы до пересечения с улицей Юбилейной). Подрядчик выполнил устройство дорожной одежды и тротуаров. Общая протяженность участков составила 678 метров.

– В целом по Качугскому району есть нюансы: некоторые участки дорог в период дождей нуждаются в более усовершенствованном типе покрытия, мы договорились, что подрядчик, Дорожная служба, будет добавлять инертные материалы на проблемных участках дорог, – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.