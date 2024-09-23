Иркутским хирургам работодатели готовы платить 100 тыс. рублей

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как изменилась зарплаты и спрос на этих специалистов.

Потребность в хирургах год к году выросла в России на 21%: в период с января по начало сентября было открыто свыше 14,6 тыс. вакансий для врачей этой специализации. В Иркутской области потребность в хирургах выросла на 27% к прошлому году, и за полные восемь месяцев в регионе было открыто более 200 вакансий для этих специалистов.

По числу вакансий для хирургов в лидерах остается Москва, на которую приходится 17% всех предложений о работе для этой специализации врачей. Далее идут Санкт-Петербург (8% вакансий), Московская область (5%), Краснодарский край и Новосибирская область (по 4% каждый регион). Замыкает пятерку Самарская, Свердловская области и Республика Татарстан (по 3% вакансий хирургов в каждом регионе). Иркутская область на 23-месте по спросу на хирургов в стране, и это 1% вакансий от всех в РФ.

Частные и государственные клиники в борьбе за ценные кадры идут на повышение затрат на фонд оплаты труда. Средняя предлагаемая зарплата у хирургов в целом по стране выросла на 15% и составила в этом году 89 800 руб. Больше всего готовы платить этим медицинским работникам в Амурской области (155 000 руб.), Кировской и Ярославской областях (по 140 000 руб.) и Камчатском крае (120 000 руб.). В Иркутской области хирурги могут рассчитывать, в среднем, на 100 000 рублей, и по сравнению с годом ранее сумма предложений не изменилась.