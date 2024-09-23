Квартира в Улан-Удэ окупается быстрее, чем в Иркутске, Новосибирске и Красноярске

Лидирует столица Бурятии и по уровню доходности, следует из данных портала «Мир квартир».

№ Город Цена квартиры, руб. Арендная ставка, руб./мес. Доходность Окупаемость, лет 19 Улан-Удэ 6269652 36486 7,0% 14,3 23 Красноярск 6238358 35133 6,8% 14,8 27 Новосибирск 6466371 35914 6,7% 15,0 50 Иркутск 6862329 35137 6,1% 16,3

Самая высокая доходность квартир оказалась в Ижевске, где она составляет 8,7%, а окупается жилье за 11 с половиной лет. Хорошие показатели выявлены в Череповце (8,6% и 11,6 года), Астрахани (8,5% и 11,7 года), Нижнем Тагиле (8,1% и 12,3 года), Кургане (8,1% и 12,4 года), Магнитогорске (8% и 12,4 года), Мурманске (8% и 12,6 года), Оренбурге (7,9% и 12,7 года), Челябинске (7,8% и 12,8 года) и Липецке (7,7% и 13 лет).

Наименьшую выгоду принесут квартиры в Белгороде: там они дают всего 3,9% доходности, а окупаться будут 25,6 года. Точно такие же показатели и у Москвы. Ненамного лучше – у Севастополя (4,3% и 23,2 года), Сочи (5,2% и 19,4 года), Владивостока (5,2% и 19,1 года), Санкт-Петербурга (5,3% и 18,8 года), Симферополя (5,3% и 18,7 года), Московской области (5,5% и 18,3 года), Набережных Челнов (5,5% и 18,1 года) и Махачкалы (5,6% и 17,8 года).

«С начала года средняя доходность выросла на 0,7 п.п., а окупаемость снизилась на 2,1 года. Это произошло потому, что арендная плата росла быстрее, чем цена недвижимости на вторичном рынке, и теперь арендный бизнес стал немного выгоднее, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Напомню также, что покупка квартиры под цели сдачи в аренду на вторичном рынке разумнее, чем приобретение новостройки. Потому что покупная цена ее меньше, а арендная плата ненамного ниже, чем в новом доме. В среднем по стране доходность новостройки составляет 5,4%, а окупаемость – 18,6 года».