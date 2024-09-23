Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 19,5%

Россельхозбанк увеличил процентные ставки по вкладам на 3, 6 и 13 месяцев.

Максимальная ставка 19,5% доступна для новых клиентов, открывающих «Свой вклад» на срок 6 месяцев. Эту ставку могут получить также клиенты банка, не имеющие действующих вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до открытия нового вклада.

Для действующих клиентов банка доступна максимальная доходность 18,5% при выборе выплаты процентов в конце срока и при оформлении через дистанционные каналы (Мобильное приложение или Интернет-банк).

Банк также увеличил ставки по вкладам «Ультра Доходный» и «Премиум Доходный» в рублях.

«Россельхозбанк оперативно реагирует на изменение ключевой ставки и заинтересован в повышении доходов клиентов. Мы предлагаем широкую линейку депозитных продуктов с разным сроком, учитывая потребности наших вкладчиков. Наши клиенты знают, что вклад в РСХБ – это личное участие в развитии сельского хозяйства и укреплении продовольственной безопасности страны», – отметила заместитель Председателя Правления Юлия Деменюк.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и интернет-банке.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru .