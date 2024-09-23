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Ново-Иркутская ТЭЦ завершила старт отопительного сезона

Энергетики отчитались о переводе всех тепловых сетей и насосных станций на зимний режим. Станция выполнила все необходимые работы по старту отопительного сезона, запустив его без нареканий.

Сети готовы к подаче тепла во все многоквартирные жилые дома, расположенные в зоне ответственности Ново-Иркутской ТЭЦ. Станция подает тепло в дома более чем 500 тысячам иркутян, а также более чем в 100 городских соцобъектов. Важно знать – что эксплуатацией внутридомовых систем теплоснабжения занимаются специалисты УК, ТСЖ, задача энергетиков – довести тепло лишь до внешней стены здания.

Если по графику отопление в доме должно было быть запущено, но радиаторы отопления все еще холодные, в первую очередь уточните у своей управляющей компании причину и график включения вашего дома.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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