Открытки в мессенджерах могут красть ваши данные

Злоумышленники рассылают файлы с фишинговыми ссылками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».

Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов отметил, что злоумышленники действительно от лица родственников могут рассылать в мессенджерах поздравительные онлайн-открытки, содержащие фишинговые ссылки.

По его словам, также были случаи, когда под видом архива пользователям в мессенджерах отправляли вредоносное программное обеспечение. Жертва ожидала увидеть внутри картинку или презентацию, однако это были исполняемые файлы (.exe). Таким способом злоумышленники пытались украсть аккаунты в мессенджере у конкретных жертв.

Эксперт поделился еще одним сценарием кибератаки: жертве присылают медиафайл, а следом – под видом программы для его просмотра – отправляют вредоносное приложение.

Ранее стало известно, что мошенники стали обманывать жителей Приангарья от лица сотрудников минздрава. С потерпевшей связался лжесотрудник правоохранительных органов, который пояснил, что братчанка «проходит» по уголовному делу в качестве свидетеля, так как по ее доверенности была подана заявка на получение кредита на имя некого иноагента. Аферисты убедили потерпевшую оформить заем на сумму 200 тысяч рублей и сдать в банк золотые монеты, за которые получила 540 тысяч рублей. Все средства женщина перечислила на счета собеседников.