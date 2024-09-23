Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Мы живём в эпоху перемен». 10 цитат БРИФ’23
Молодежный день БРИФ пройдет в Иркутске 4 октября
В Усть-Куте пройдет первая выездная сессия Байкальского риск-форума 2024
Все материалы сюжета

ЦБ блокирует выход управляющих компаний на рынки дружественных стран

Регулятор видит риск блокировки активов даже на нейтральных территориях, рассказали «Ведомостям» источники в трех крупных управляющих компаниях (УК).

Банк России не хочет допускать российские управляющие компании к выходу на иностранные рынки, опасаясь рисков блокировки активов даже в нейтральных юрисдикциях. Регулятор поставил УК фактически заградительное условие для работы за рубежом – полностью закрыть собственным капиталом риски блокировки активов их клиентов.

Дискуссия участников рынка с ЦБ длилась несколько месяцев, но на последней рабочей встрече по теме начала работы за рубежом этим летом Банк России четко дал понять, что не готов идти на уступки, и «пожурил» УК за настойчивость в этом вопросе, сказал один из собеседников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
«Хорошее путешествие подобно книге». Как туроператор «NUUR 1642» меняет представление о премиум-туризме на Байкале
Гора Соболиная вошла в семерку самых популярных горнолыжных курортов этого лета
«Туристам нужны смыслы». Как прошел очередной сезон проекта «Турдесант»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес