Налоговики готовят ответы вопросы о правилах налоговой амнистии за дробление бизнеса

Термин в налоговом кодексе (НК) появился в июле. Об этом пишут «Ведомости».

В июле в Налоговом кодексе появилось два новых термина: «дробление бизнеса» и «добровольный отказ от дробления». Под дроблением признается «разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами, в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов».

Чтобы подпасть под действие амнистии, «дробленцы» должны консолидировать бизнес и перейти с 2025 года на общую систему налогообложения (ОСНО).

Они будут освобождаться от уплаты налогов, пеней и штрафов за период 2022–2024 годов, если налоговые органы по результатам проверок с 2025 года и позже не обнаружат нарушений. Платить не придется также компаниям, в отношении которых уже начаты проверки и приняты, но не вступили в силу решения о необходимости объединить цепочку компаний или ИП в единый бизнес. Вступившие в силу до 2025 года решения ФНС отменяться не будут.