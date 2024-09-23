Почему российский рынок акций растёт несмотря на увеличение ключевой ставки

Российский рынок продолжает восстановление. Инвесторы позитивно отреагировали на решение ЦБ поднять ставку до 19%. Что дальше?

– По итогам прошлой недели индекс Мосбиржи набрал около 3.5%, подойдя к важному уровню 2800 пунктов, а точнее 2816 пунктов – преодоление именно этой отметки будет означать формальный выход из медвежьего рынка. Переход же фазу роста будет только при преодолении отметки 3029 пунктов, – отмечает в еженедельном выпуске «Без плохих новостей» эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Наибольший рост стоимости показали акции второго эшелона – Башнефть, Солерс, Россети – более 10% по итогам недели. Однако особенно отличились бумаги Евротранса, которые подорожали более, чем на 30%.

– Рынок позитивно воспринял новости о дивидендах, – поясняет эксперт БКС. – Компания планирует заплатить от 8 до 10 руб. за акцию за третий квартал и 15 руб. за четвёртый. Суммарно дивидендная доходность может составить до 19%. Привлекательно для растущей компании, и это выше прогнозов наших аналитиков, которые ожидали 20 руб. за весь год . Также Евротранс объявил оферту на выкуп 20 млн акций в августе 2027 года по 350 руб. за штуку. При текущей цене 143 руб. за акцию это даёт доходность 35% годовых, плюс дивиденды, то есть в итоге может получиться выше 50%.

Максим Шеин добавляет, что в целом же внешний фон для нашего рынка акций складывается благоприятный. Так, растут мировые цены на нефть и курс доллара, что может повысить интерес к бумагам нефтегазового сектора. Он советует к ним присмотреться в ближайшее время.

Кроме того, эксперт попытался объяснить непонятную реакцию российского рынка на рост ключевой ставки – сначала рынок упал, потом хорошо отскочил.

– Рост рынка после пресс-конференции ЦБ трудно объяснить. Однако это позитивный сигнал – индекс Мосбиржи стремится сломить нисходящий тренд. И это ему удалось. При этом о начале восходящего тренда говорить рано. Есть всё-таки вероятность продолжения торгов в так называемом боковике, – резюмировал эксперт БКС.