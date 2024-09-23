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Эксперт оценил вероятность приостановки торгов юанями в России

Стоит ли вкладываться в юани? Какова вероятность приостановки торгов китайскими юанями?

– Вероятность остановки торгов юанями на Мосбирже высока, – заявил эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Курс юаня будет определяться на межбанке, также, как сейчас происходит с долларом.

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Он добавляет, что последние решения Банка России относительно параметров валютных свопов  должны привести к росту процентных ставок по юаню, повысив привлекательность китайской валюты. Эта привлекательность может быть усилена в случае появления связи внутрироссийского юаневого рынка с внешним.

Курс китайского юаня на Мосбирже в пятницу, 20 сентября, повысился до 13,11 руб (+1,18%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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