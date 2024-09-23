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Айтишников, работающих на московские компании, могут допустить к ипотеке под 6%

Власти могут поменять параметры IT-ипотеки. Обсуждается возможность разрешить IT-специалистам, которые живут регионах, но работают на московскую компанию, брать льготные жилищные ссуды под 6%. Об этом «Известиям» рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.

По его словам, в целом возможна некоторая донастройка программы, если Минцифры решит, что это поможет более эффективно достичь поставленных целей.

Однако Минфин сейчас консервативно относится к льготным кредитам, подчеркнул Иван Чебесков. Он уточнил: министерство не поддерживает любое расширение программ. Если же предложенные корректировки будут лишь немного изменять параметры или сужать программу, то мы их поддержим, отметил замминистра финансов.

Напомним, ИТ-ипотека была запущена в апреле 2022 года и изначально была рассчитана до конца 2024 года. За время действия программы ИТ-специалистам уже выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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