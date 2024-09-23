Эксперт «Газпром нефти» выступит на Байкальском риск-форуме

Подготовка Байкальского риск-форума (БРИФ`24) в самом разгаре. В качестве спикеров приглашены лучшие эксперты отрасли. Так, 2 октября, в День эффективности, впервые на форуме выступит один из ведущих методологов «Газпром нефти» по развитию производственной системы — Андрей Гнатышин, руководитель проекта (управления по развитию СУОД (система управления операционной деятельностью). Тема его выступления – «Инструменты повышения операционной эффективности».

Андрей Гантышин представит участникам форума отраслевой стандарт ИНТИ (Институт нефтегазовых технологических инициатив), который задает высокие требования к системе менеджмента операционной деятельности в нефтегазовой отрасли.

– Это очень важно для взаимодействия с подрядчиками и поставщиками – нашими партнерами, – говорит спикер БРИФ'24. – Ведь именно через этот стандарт мы можем воздействовать на повышение их операционной эффективности и устойчивости. А это уже влияет на результат и успех как нашей компании, так и всей отрасли в целом. Отдельно отмечу, что в разработке этого стандарта принимали участие все учредители ИНТИ, в том числе и ИНК, и Сибур, и другие крупнейшие нефтегазовые компании.

Андрей Гантышин уверен, что Байкальский форум — это уникальный шанс познакомиться с новыми передовыми практиками, поделиться собственными наработками и познакомиться с опытом и экспертизой выдающихся профессионалов.

VIII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ`24) пройдет в Иркутске с 1 по 4 октября. Ключевая тема форума – «Эффективное управление бизнесом в эпоху перемен». Организатор мероприятия – группа компаний ИНК. Форум соберет ведущих экспертов, представителей бизнеса и государственных органов для обсуждения актуальных вызовов и перспектив развития экономики в условиях глобальных изменений. В этом году форум акцентирует внимание на практических решениях для повышения эффективности бизнеса.

Зарегистрироваться можно на сайте VIII Международного Байкальского риск-форума.