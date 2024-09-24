Как увеличить производительность на 30%? Один из лучших производственных менеджеров России выступит на БРИФ’24

Организаторы Байкальского риск-форума пригласили Сергея Литти стать спикером форума. Он выступит 2 октября, в День эффективности. Сергей Литти входит в ТОП-100 лучших производственных менеджеров России, является экспертом по созданию систем непрерывного совершенствования, доктором бизнес-администрирования, а также профессором РАНХиГС при Президенте РФ, Казанского федерального университета, автором курсов для программ MBA, eMBA, DBA. Кроме того, он является тренером программы «Лидеры производительности» национального проекта «Производительность труда».

–70% проектов по повышению операционной эффективности, связанных с внедрением бережливого производства, не реализуются в поставленные сроки и не достигают целей, –поделился Серей Литти. – Одна из причин — отсутствие фокуса внимания на риск-менеджмент со стороны многих руководителей. Мой доклад как раз посвящен рискам, связанным с успехом внедрения программ трансформаций компаний. Я расскажу об опыте управления этими рисками и представлю примеры кейсов, как риск-менеджмент помогает успешно реализовывать системы непрерывного совершенствования.

По его словам, результаты успешного внедрения программ трансформаций впечатляют. Это рост производительности как минимум на 30%, снижение брака в 2 раза. Такие комплексные системные преобразования позволяют выходить на новый уровень эффективности. Что примечательно, по опыту нашего спикера, интеграция таких программ начинается даже не с процессов цифровизации, в отладки работы бизнес-процессов и непрерывного совершенствования.

– Цифровизация — это эволюционный этап, следующий шаг после конкретно моей работы над улучшением операционной эффективности производства, – отмечает эксперт.

VIII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ`24) пройдет в Иркутске с 1 по 4 октября. Ключевая тема форума – «Эффективное управление бизнесом в эпоху перемен». Организатор мероприятия – группа компаний ИНК. Форум соберет ведущих экспертов, представителей бизнеса и государственных органов для обсуждения актуальных вызовов и перспектив развития экономики в условиях глобальных изменений. В этом году форум акцентирует внимание на практических решениях для повышения эффективности бизнеса.

Зарегистрироваться можно на сайте VIII Международного Байкальского риск-форума.