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Владелица Wildberries заявила о смене фамилии

Фото из Telegram-канала соосновательницы Wildberries

Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию Ким. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Соосновательница маркетплейса Wildberries Татьяна, в замужестве Бакальчук, вернула девичью фамилию. Она сменила название своего канал в Telegram на «Татьяна Ким» и опубликовала сообщение:

«Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким».

Заявление может быть связано с бракоразводным процессом с мужем Владиславом Бакальчуком.

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Конфликт супругов длится уже несколько месяцев, он начался после того, как в июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали СП — ООО «РВБ». Его учредителями стали ООО «Вайлдберриз» с 65% нового юрлица и ООО «Стинн» (владелец «Русс Аутдор») с 35%. Владислав Бакальчук, который владеет 1% ООО «Вайлдберриз», выступал против объединения компаний и утверждал, что Татьяна Бакальчук попала «под влияние братьев Мирзоян» (бенефициары Russ). Он пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Татьяна Бакальчук эту версию опровергла и подала на развод.  В сентябре Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB, пытаясь не допустить смены названия ООО «РВБ» — совместное предприятие Wildberries и Russ.

Эксперты указывали на несопоставимость масштабов бизнесов «Вайлдберриз» и «Русс Аутдор». Выручка ООО «Русс Аутдор» за прошлый год составила 27,9 млрд руб., выручка основного юрлица маркетплейса Wildberries ООО «Вайлдберриз» –  538,7 млрд руб. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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