«Не надо бояться мастодонтов». Какой БРИФ без нетворкинга?

Нетворкинг — это практика общения с целью завести полезный контакт в бизнесе или карьере. Между прочим, так и друзей можно завести на БРИФ’24, отмечают организаторы.

– На форуме будет огромное количество представителей компаний с интересными практиками. Их можно адаптировать и интегрировать в свою деятельность. Поэтому нетворкинг пропускать не стоит — это хорошее подспорье для создания сотрудничества и партнерства. Обычно он случается даже на кофе-брейках, – подчкеривает заместитель председателя молодежного совета ИНК Оксана Дмитриева.

Она рекомендует использовать любую свободную минутку для общения в неформальной обстановке.

– Молодым сотрудникам я очень советую не стесняться мастодонтов бизнеса и науки — задавайте интересующие вопросы и не бойтесь показаться невеждой. БРИФ — это территория дружеской и доверительной атмосферы, здесь рады помочь и подсказать всем на любом карьерном этапе, – отметила Оксана Дмитриева.

VIII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ`24) пройдет в Иркутске с 1 по 4 октября. Ключевая тема форума – «Эффективное управление бизнесом в эпоху перемен». Организатор мероприятия – группа компаний ИНК. Форум соберет ведущих экспертов, представителей бизнеса и государственных органов для обсуждения актуальных вызовов и перспектив развития экономики в условиях глобальных изменений. В этом году форум акцентирует внимание на практических решениях для повышения эффективности бизнеса.

Зарегистрироваться можно на сайте VIII Международного Байкальского риск-форума.