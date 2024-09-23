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26% россиян при увольнении ищут себе замену

26% россиян, увольняясь, принимали участие в подборе работника себе на замену по собственной инициативе, еще 7% – по просьбе работодателя. Данные приводит Superjob.

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Каждый третий россиянин в период последнего увольнения принимал участие в поисках работника себе на замену: 26% по собственной воле, а 7% – после просьбы работодателя. Чаще ищут себе замену те, кто моложе: 36% среди россиян до 34 лет и 30% среди опрошенных старше 45 лет.

6 из 10 не искали себе замену: «Это головная боль работодателя, а не работника».

Опросы представителей компаний показывают, что практика подбора увольняющимися замены действительно существует в российском бизнесе: за последний год подобные ситуации случались в 4 из 10 предприятий и организаций. 6% эйчаров рассказали, что в течение последнего года покидающие компанию участвовали в поиске замены по просьбе работодателя, 17% – что увольняющиеся предлагали кандидатов по собственной инициативе, и еще столько же, что позиции закрывались кандидатами, найденными увольняющимися сотрудниками, как по просьбе работодателя, так и по собственной инициативе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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