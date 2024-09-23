Чем сильны женщины-руководители?

Умение налаживать контакты с людьми, ответственность и организованность – эти и другие качества россияне назвали сильными сторонами у женщин-руководителей в тематическом опросе Россельхозбанка, проведенном накануне Евразийского женского форума.

По результатам опроса, 14% респондентов отмечают, что им комфортнее работать именно с женщинами-руководителями, 22% опрошенных отметили, что им по душе руководитель-мужчина, а большинство (64%) – готовы работать и под руководством женщин, и под руководством мужчин.

Самыми сильными сторонами женщин-руководители россияне назвали умение налаживать контакты с людьми (такой вариант ответа выбрали 30% респондентов), ответственность – 27%, организованность – 21%, эмпатия – 12% и стрессоустойчивость – 10%.

По мнению опрошенных, лучше всего женщины могут реализовать себя в сфере финансов (22%), медицине (20%) и области маркетинга и коммуникаций (19%). 12% респондентов считают, что женщины лучше мужчин проявляют себя в области права, 10% – в науке, 9% – в сельском хозяйстве, 7% – в дизайне. Менее 1% россиян выразили мнение, что идеальная роль для девушки – домохозяйка.

При этом подавляющие число респондентов выразили уверенность, что женщины могут быть руководителями любого уровня – таким мнение поделились 92% респондентов.

«Роль женщин в бизнесе постоянно растет. Приведу в пример наш банк: из 20 топ-менеджеров, включая председателя правления, ровно половина – это женщины. Уверена, что увеличение представительства женщин в топ-менеджменте – это вопрос конкурентного преимущества для организаций. Наш опрос показал, что руководительницы помогут привнести новые идеи и перспективы в лидерство благодаря высоким социальным навыкам, ответственности и умению эффективно организовать процесс», – рассказала первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.