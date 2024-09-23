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Почему не стоит ждать массовых дефолтов застройщиков

Высокая ключевая ставка и отмена льготной ипотеки вряд ли приведут к дефолтам по облигациям застройщиков, считает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. Он уверен, механизм финансирования через эскроу-счета сильно снижает этот риск. Что касается льготной ипотеки, она была всегда меньше семейной, а последнюю сохранили.

По его мнению, алгоритм выживания у застройщиков сейчас простой – достраивать дома в самой высокой стадии готовности.

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– Это можно делать без проблем, учитывая эскроу-финансирование, и продавать без больших скидок, так как действует семейная ипотека, – поясняет эксперт. – Правда, всё это будет происходить в объёмах в 2-3 раза меньше, чем было до отмены льготной ипотеки. Полученные средства, соответственно, направлять на погашение кредитов, которые не относятся к эскроу, далее достраиваются следующие по максимальной стадии готовности дома и опять продаются. И так далее, и так далее… Благодаря эскроу-финансированию застройщики могут растянуть погашение кредитов.

Он добавляет, что 75-100% эскроу-кредитов привлечены застройщиками под ставку 3-5%.

– Так как у банков это бесплатные деньги, благодаря полной достройке домов, застройщикам можно продавать всё с разумными скидками или вообще без скидок, – резюмирует Максим Шеин.

Кроме того, отмечает эксперт, у застройщиков всегда остаётся такой удобный и старый добрый инструмент, как рассрочка, которым они уже активно пользуются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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