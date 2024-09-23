Средний размер автокредита в августе составил 1,46 млн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,46 млн руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1% (в июле 2024 года – 1,48 млн руб.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в августе 2024 года сократился немного существеннее – на 3,5% (в августе 2023 года – 1,51 млн руб.).

Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в августе 2024 года отмечен в:

Москве (1,91 млн руб.),

Московской обл. (1,69 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,67 млн руб.),

Свердловской обл. (1,59 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,59 млн руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самое серьезное сокращение среднего чека автокредита в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

Омская обл. (-4,8%),

Тульская обл. (-3,6%),

Санкт-Петербург (-3,1%),

Белгородская обл. (-2,8%),

Нижегородская обл. (-2,6%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 был отмечен рост среднего размера автокредита, в том числе в

Республике Татарстан (+6,1%),

Волгоградской обл. (+3,9%),

Удмуртской Республике (+3,7%),

Кемеровской обл. (+3,4%),

Ставропольском крае (+3,3%).

В Москве данный показатель в августе снизился на 0,9%.

«После трех месяцев роста, в августе средний размер автокредита немного снизился, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в 2024 году данный показатель держится на стабильном уровне – 1,40 – 1,48 миллиона рублей, что во многом обусловлено скидками, акциями и субсидированием ставок со стороны дистрибьютеров и автопроизводителей. Важно отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл».