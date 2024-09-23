В Балаганске 13-летний школьник нанёс удары молотком по трём одноклассникам

В одной из школ Иркутской области произошло ЧП – 13-летний подросток нанес удары молотком трем одноклассникам. Об этом в телеграм-канале сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Максим Парфенов, министр образования Иркутской области

– Работаю в Балаганске. Сегодня утром поступил звонок от управления образования Балаганского района о чрезвычайной ситуации в школе № 1. Инцидент произошел с учащимися восьмых классов. Перед уроком 13-летний восьмиклассник в раздевалке нанес удары молотком трем одноклассникам. По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева на месте с правоохранительными органами отрабатываем по этой ситуации, – отметил в сообщении Максим Парфёнов.

Как выяснилось на месте, один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего. Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь, по информации школы, они сейчас находятся дома.

Следственные органы проводят проверку и все необходимые процессуальные действия с подростком.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела: в отношении работников образования и органов системы профилактики о халатности, а также – о покушении на убийство двух и более лиц.

По словам министра, в Балаганской школе № 1 учится около 400 детей, “школа небольшая, все друг друга знают, поэтому такие ситуации переживаются непросто”. Для работы с детьми планируют привлечь специалистов-психологов из Центра профилактики, реабилитации и коррекции.