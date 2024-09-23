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Кобзев прокомментировал инцидент в Балаганской школе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал ЧП, которое произошло в Баланской школе № 1, где утром восьмиклассник в раздевалке напал на трех одноклассников. Сейчас нападавшего готовят к эвакуации в медучреждение.

По словам губернатора, о происшествии узнали в считанные минуты. Учитель физической культуры Александр Михайлович Бакуров задержал нападавшего и передал его сотрудникам следственно-оперативной группы. Управление образования Балаганского района оперативно сообщило о чрезвычайной ситуации в министерство.

– Направил на место министра образования Максима Александровича Парфенова. Также в Балаганск выехала Уполномоченный по правам ребенка в Приангарье Татьяна Витальевна Афанасьева. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняют мотивы поступка подростка. Ранее на профилактических учетах школьник не состоял, сигналов в полицию о семье не поступало, – сообщил Игорь Кобзев.

По словам главы региона, пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести.

– Всем оказана своевременная медицинская помощь, подростки направлены на лечение домой. Нападавшего готовят к эвакуации в медучреждение в Иркутске.

Игорь Кобзев пояснил, Балаганская школа № 1 небольшая, в ней учится около 400 детей.

– Учреждение относится к 4-й категории опасности, в таких учреждениях должно быть внутреннее и внешнее видеонаблюдение, тревожная кнопка и ручной металлоискатель. Все это в школе имеется, днем дежурит вахтер, ночью – сторож, – сообщил губернатор.

Глава региона поблагодарил учителя физкультуры за грамотные действия и за то, что “не растерялся в кризисной ситуации”.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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