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Стандарт защиты ипотечных заемщиков начнет действовать с 1 января 2025 года

Основная цель документа – минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования. Что перестанет работать с начала 2025 года?

Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил согласованный с Банком России стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, сообщает ЦБ. Основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках.

– Стандарт станет обязательным для банков с 1 января 2025 г. и будет распространяться на договоры, заключенные после этой даты, – говорится в сообщении регулятора.

1. Аккредитив

Стандарт, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотеке денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению.

«Запрет на длительное размещение средств ипотечных заемщиков на аккредитивах снизит риски граждан, так как на аккредитивах, в отличие от счетов эскроу, средства не защищены системой страхования вкладов», – говорится в сообщении ЦБ.

2. Первоначальный взнос

В составе первоначального взноса не будет учитываться кешбэк на приобретение квартиры. Цель этих требований в том, чтобы покупатель оплачивал первоначальный взнос именно за счет собственных средств: чем их меньше, тем выше риск того, что он может переоценить свои силы и в конечном счете лишиться и денег, и квартиры.

3. Вознаграждение от застройщиков

Банк не вправе будет получать вознаграждение от застройщика за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены объекта недвижимости.

4. Сниженная ставка по ипотеке

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С 1 января банки также будут обязаны при получении от заемщика вознаграждения за установление пониженной процентной ставки честно информировать его о том, какова разница в полной стоимости кредита, чтобы при принятии решения заемщик понимал, выгодна ли для него эта услуга, говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, банк должен будет возвращать неиспользованную часть такого вознаграждения в случае досрочного погашения кредита.

5. Срок и сумма ипотеки

В ипотечном стандарте закреплены принципы определения условий ипотечного договора, описано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, возможных комиссий и других параметров. Рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% справедливой стоимости предмета ипотеки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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