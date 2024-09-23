Еще один новый детский сад планируют ввести в Иркутске

В городе завершается строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне Нижняя Лисиха. По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, работы идут по графику.

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– Сейчас степень готовности объекта достаточно высокая, она составляет 81,2 %. На месте ежедневно задействовано 55 человек и 7 единиц техники. Подрядчик завершит строительно-монтажные работы до 30 сентября, а в октябре планируем ввести детский сад в эксплуатацию, – отметил Руслан Болотов.

Как рассказал председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов, закончены работы по устройству железобетонного каркаса, кирпичной кладке стен и перегородок, монтажу оконных блоков. Рабочие провели наружные сети водоснабжения и теплоснабжения, обустроили бытовую и ливневую канализации, опоры наружного освещения и подпорные стенки.

– Сейчас заканчивается монтаж кровли, внутренних инженерных сетей и коммуникаций, обустройство фасада, установка санфаянса, укладка стеновой плитки в цокольном этаже. Практически полностью завершены отделочные работы внутри здания, – отметил Евгений Харитонов.

Вокруг детского сада округ проводит благоустройство прилегающей территории. В ближайшее время на подпорную стенку нанесут граффити. Это станет украшением объекта. Также идет восстановление асфальтового покрытия, которое было повреждено в связи с плановыми работами по замене кабелей.