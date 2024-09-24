Строительно-ремонтный сезон в Иркутске выходит на финишную прямую

В Иркутске завершается ремонт дорог. На нескольких улицах областного центра проводят финальные работы, укладывают асфальт. Подрядные организации работают круглосуточно, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на улице Лермонтова в два слоя укладывают новое покрытие. Ранее там провели фрезерование старого асфальта.

На Байкальской (от Советской до Тимирязева) выполняют устройство подпорной стенки из габионов. На участке улицы от Лопатина до Советской асфальтировали примыкания и проезжую часть. На отрезке от Ржанова до границ города ведется отсыпка основания тротуаров. В ближайшее время запланирована укладка асфальта.

На объездной микрорайонов Первомайский и Университетский также асфальтируют проезжую часть. Там задействовано 11 единиц техники.

– Строительно-ремонтный сезон выходит на финишную прямую. Активно идет процесс приемки готовых объектов. На тех участках улиц, где еще идут работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», вместе с коллегами из комитета городского обустройства усилили контроль над подрядчиками. Нам важно, чтобы они максимально мобилизовали свои ресурсы – людей и технику. Это позволит завершить обновление городских дорог в установленные сроки, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Полностью готовы следующие объекты: Володарского, Пролетарская, Сеченова, Спортивный переулок, Литвинова, Чайковского, Трудовая от Волжской до Иркутской 30-й Дивизии и от 4-й Советской до Пискунова, Байкальская от дома 265б до 291а, Горького, Старо-Кузьмихинская, Маршала Конева.