Иркутские соискатели отказываются от вахты из-за условий работы

Аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в экосистему сервисов hh.ru) выяснили, по каким причинам соискатели из Иркутской области чаще всего отказываются от работы на вахте, и кто из специалистов, напротив, проявляет готовность к вахтовому методу работы.

Анализ агрегированных данных, предоставленный CRM-системой для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), показал, что 10,5% местных кандидатов отказываются от вахтовых предложений о работе по собственной инициативе (оставшиеся отказы происходят по инициативе работодателя). Для сравнения, в целом по стране на такие отказы приходится 7%.

При этом, чаще всего сами отказывались от предложений вахты маляры и штукатуры (77% из них), повара и пекари (71%), мастера по ремонту оборудования и техники (69%), токари и фрезеровщики (66%), грузчики (62%), разнорабочие (58%) и водители (56%).

Наиболее частыми поводами для отказов работников от вахтовой занятости оказались условия работы, которые не устроили кандидатов, в том числе график, место и занятость (5% из 10,5% всех отказов от вахтовой работы по инициативе соискателя). На втором месте – неинтересная компания или вакансия (2,5%). На третьем – гостинг (2%), когда кандидаты переставали выходить на связь с работодателем без объяснения причин. Еще 1% соискателей получили контроффер, то есть встречное предложение от своего текущего работодателя, и оно перевесило преимущества вахтового предложения. Любопытно, что реже всего причиной отказа становилась зарплата – из-за нее отказались от вахтовой работы лишь 0,1% кандидатов.

Важно отметить, что непосредственно условия работы на вахте чаще всего не устраивают грузчиков (23% отказов кандидатов данной профессии) менеджеров по туризму (21%), токарей и фрезеровщиков (20%), автослесарей (17%), а также мастеров по ремонту оборудования и техники (17%). А крайне придирчиво относятся к самой вакансии и репутации компании мастера по ремонту (50%), токари (41%) и геодезисты (32%). Уровнем заработной платы в вахтовых вакансиях чаще недовольны руководители строительных проектов (23% из них отказались от оффера по этой причине) и инженеры по качеству (16%).

Анализ резюме в Приангарье показал, что только 7% соискателей, которые за последние три месяца находились в поиске работы, готовы были рассматривать трудоустройство вахтовым методом работы (и это самые высокие показатели в Сибирском ФО). Большинство из них – водители (10% от всех резюме кандидатов, готовых к вахте), машинисты (7%), начальники смены и мастера участка, а также технологи (по 6%).