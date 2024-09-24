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«Кубок Сбера» прошел в Иркутске

В Иркутском ледовом дворце «Айсберг» прошел открытый межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд на «Кубок Сбера», который собрал представителей крупных компаний региона.

«Хоккей — это не просто спорт, это символ единства и командного духа. Мероприятия, подобные этому турниру, помогают нам развивать эти ценности, объединяя людей из разных сфер и компаний. Они создают атмосферу праздника и дружбы, где каждый может проявить себя. Важно поддерживать такие инициативы, ведь они делают нашу жизнь ярче и интереснее», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

«Матчи прошли на высоком уровне, и все команды продемонстрировали отличную подготовку. Популярность хоккея в нашем регионе стремительно растет, и я уверен, что этот турнир станет ежегодной традицией, привлекающей все больше и больше фанатов», — Вадим Краснослободцев, хоккеист, тренер «Красной машины».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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