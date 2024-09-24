Звезды «Красной машины» провели мастер-классы для юных иркутских хоккеистов

Сбербанк организовал мастер-класс для детей национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Тренировку провели известные российские спортсмены Вадим Краснослободцев и Андрей Иванов. Мероприятие прошло на ледовой арене «Иркутск».

«Поддержка детского спорта является одной из наших приоритетных задач. Мы рады, что такие мероприятия, как сегодняшний мастер-класс, позволяют ребятам не только познакомиться с известными спортсменами, но и получить ценные навыки и знания. Уверен, что эти встречи станут важным этапом в становлении будущих чемпионов», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

«Мы рады возможности передать свой опыт и знания молодому поколению. Хоккей – это не только спорт, но и школа жизни, которая учит работать в команде, преодолевать трудности и добиваться поставленных целей», – Вадим Краснослободцев, хоккеист, тренер «Красной машины».

Мастер-класс посетили более 50 юных спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет. Под руководством опытных наставников ребята осваивали основы техники катания на коньках, владения клюшкой и тактики игры. Вадим Краснослободцев, лучший нападающий и лучший бомбардир ЧМ-2009 в первом дивизионе, и Андрей Иванов, серебряный призёр чемпионата России 2012 года, делились своим опытом и секретами успеха. Каждый ребенок получил возможность лично пообщаться с хоккеистами, задать интересующие вопросы.